Натомість потім хочуть звинуватити у цьому українських військових. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Увага "Один із найжахливіших обстрілів міста з 2014 року": депутат розповів про пекло в Авдіївці

Провокація росіян

Так, російські пропагандисти вже другий день поспіль активно поширюють інформацію про те, що українська армія нібито готує обстріл Авдіївки, буцімто для звинувачення Росії. Однак цілком очевидно, таке "перекидання винних" від росіян означає лише, що відбудеться усе цілком навпаки.

Такий сценарій зазвичай передує запланованим обстрілам Росії по житлових кварталах,

– попередив Андрющенко.

Українські військові ніколи не вдавались до провокацій. Їхня ціль – зберегти наші землі та вигнати російських військових з території України.

Тому сьогодні, 24 травня, містянам наполегливо радять варто не виходити на вулицю і триматись щонайближче до укриттів. Це може зберегти вам життя.

Окупанти постійно гатять по Авдіївці з артилерії: останні новини

У ніч проти 23 травня під ворожим вогнем опинилася Авдіївка. Відомо, що російські окупанти обстрілювали місто з артилерії. Наразі відомо, що мінімум троє цивільних людей дістали поранення. Також пошкоджено 20 житлових будинків та дитячий садок.

Так, минулої доби окупанти завдавали авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

Раніше народний депутат Муса Магомедов написав, що це був "один із найжахливіших обстрілів міста з 2014 року" та додав, що Авдіївку, за його словами, просто стирають з лиця землі. Він повідомив, що селище Хімік та стара частина – під масованим обстрілом російських окупантів. Окрім того, зафіксували багато руйнувань по багатоповерхівках та приватному секторі.

А 18 травня російські загарбники обстріляли школу в Авдіївці фосфорними боєприпасами. Від будівлі залишились лише стіни. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це вже не вперше вони використовують заборонену зброю проти цивільних. Раніше повідомляли, що росіяни застосовували касетні боєприпаси.

Зверніть увагу – які області обстрілювати росіяни вночі на 23 травня: дивіться відео