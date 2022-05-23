Відповідну інформацію повідомив народний депутат Муса Магомедов. Про це він повідомив пізно ввечері 22 травня.

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Окупанти дуже обстрілюють Авдіївку

Мені пишуть люди з Авдіївки: "Зараз один із найжахливіших обстрілів міста з 2014 року". В Авдіївці пекло. Місто просто трощать,

– написав Магомедов.

Політик повідомив, що селище "Хімік" та стара частина під масованим обстрілом російських окупантів. Окрім того:

багато руйнувань по багатоповерхівках та приватному секторі;

пожежі в місті. Відомо, що горить опорна школа, яку протягом у 2021 – 2022 навчальних років відкрили після ремонту.

Муса Магомедов написав, що є постраждалі. Попри все, рятувальники не можуть загасити пожежі, тому російські окупанти продовжують обстріл.

"Авдіївку стирають з лиця землі. Є@ани денацифікатори", – повідомив нардеп.