Де саме найважча ситуація, розповів наприкінці дня радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір з ним у ютубі "Фейгин Live".

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Де є ризик успіху росіян

За словами Арестовича, українські війська змогли зупинити наступ ворога в районі Гуляйполя на Запоріжжі. Тому там вже тривають лише позиційні бої. Проте на Донбасі, зараз не так усе добре.

Всі зусилля, які є (В росіян – 24 канал), кинуті на Попасну. Єдине, де Росія має шанси на перевід оперативного успіху в тактичний – напрямок на Бахмут, Попасну та південніше,

– розповів радник.

Щодо резервів наших військ у цій зоні бойових дій, то поки таку інформацію не оприлюднюють. Адже це може завадити ЗСУ продовжувати тримати лінію оборони.

Є шанс на значні успіхи на Харківщині

Також Олексій Арестович розповів про те, що зараз відбуваються "різні цікаві події" на Ізюмському напрямку. Там наші захисники й далі проводять певні контрнаступальні операції. Тому невдовзі російські солдати в регіоні можуть залишитися відрізаними від постачання.

Якщо це трапиться, то знищення частини окупантів на Харківщині, ймовірно, буде лише "справою часу". Адже мовиться не лише про харчі, а й боєприпаси.

Яка загалом ситуація на Луганщині

Ворог продовжує намагатися вийти на адміністративні межі області. Голова Луганської ОВА розповів, що нашим захисникам у регіоні стає дедалі складніше. Туди перекидають все більше військ і техніки. 21 травня стало відомо, планується перекидання туди неймовірної кількості техніки та військ.

За даними місцевої влади, лише протягом двох діб у напрямку Донбасу заїхало 2,5 тисячі одиниць важкої техніки. Гайдай сказав, що зараз не на часі впадання у відчай. Він акцентував і на тому, що Луганщина буде тримати оборону настільки міцно, наскільки це буде можливо.

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