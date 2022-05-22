Где самая тяжелая ситуация, рассказал в конце дня советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир с ним в ютубе "Фейгин Live".

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Где есть риск успеха россиян

По словам Арестовича, украинские войска смогли остановить наступление врага в районе Гуляйполя в Запорожье. Поэтому там уже ведутся только позиционные бои. Однако на Донбассе сейчас не так все хорошо.

Все усилия (У россиян – 24 канал), брошены на Попасную. Единственное, где у России есть шансы на перевод оперативного успеха в тактическое – направление на Бахмут, Попасную и южнее.

– рассказал советник.

Относительно резервов наших войск в этой зоне боевых действий пока такую информацию не обнародуют. Это ведь может помешать ВСУ продолжать держать линию обороны.

Есть шанс на значительные успехи в Харьковской области

Также Алексей Арестович рассказал о том, что сейчас происходят разные интересные события на Изюмском направлении. Там наши защитники и дальше проводят определенные контрнаступательные операции. Поэтому скоро русские солдаты в регионе могут остаться отрезанными от поставок.

Если это случится, то уничтожение части кафиров на Харьковщине, вероятно, будет только "делом времени". Речь ведь не только о продуктах, но и боеприпасах.

Какая в целом ситуация в Луганской области

Враг продолжает пытаться выйти на административные границы области. Глава Луганской ОВА рассказал, что нашим защитникам в регионе становится все сложнее. Туда опрокидывают все больше войск и техники. 21 мая стало известно, планируется опрокидывание туда невероятного количества техники и войск.

По данным местных властей, только в течение двух суток в направлении Донбасса въехало 2,5 тысяч единиц тяжелой техники. Гайдай сказал, что сейчас не на время отчаяния. Он акцентировал и на том, что Луганщина будет держать оборону настолько крепко, насколько это возможно.

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