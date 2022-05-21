Детальнее об этой возможности украинских войск рассказал советник главы Офиса президента 21 мая. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир с ним ютуби "Фейгин Live".

Накануне Очередная попытка россиян перейти через Северский Донец закончилась потерей не менее 1 БТГ

Россиян могут просто "отрезать"

По словам Арестовича, вскоре могут быть хорошие новости о территории возле города Волчанск. Мол, там уже происходят "разные интересные события",

За Северским Донцом есть город Волчанск, почти на границе с РФ. Южнее происходят разные интересные события не в пользу российской группировки и вероятной поставки группировке под Изюмом. Подробности говорить не будем, но события происходят,

– объяснил Арестович.

Он отметил, что у российской армии в этой зоне боевых действий могут начаться серьезные проблемы,

связаны с возможностью снабжения группировкой. То есть большую группу врагов могут просто "обрезать" от остальных войск. Когда именно это может случиться – пока неизвестно.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области

Еще в начале мая в Вооруженных Силах Украины сообщили, что начали проводить контрнаступательные операции. На Харьковском направлении от 5 мая удалось освободить от врага очень большую территорию . По меньшей мере, под влияние Украины вернулись 23 города и села.

Наиболее известным случаем сообщения об увольнении было видео 227 батальона 127 бригад и сил территориальной обороны. Чиновники подразделения вытеснили российских оккупантов на участок государственной границы между Украиной и Россией. После этого они записали видео, где обратились к главе государства. "Мы пришли, господин президент, мы здесь" – сказал тогда один из бойцов терробороны.

Однако глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 19 мая сообщил, что все пока не так хорошо, как хотелось бы. Дело в том, что примерно четверть территории Харьковщины до сих пор оккупирована . Наступление россиян на этом направлении удалось почти полностью остановить. Поэтому враг сосредотачивает усилия на удержании позиций.

Как стало известно о контрнаступлении ВСУ на Изюмском направлении: смотрите видео