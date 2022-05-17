Ракетний удар зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверх. Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Рятувальники розбирають завали

У багатоповерхівці зайнялася пожежа. Однак наразі її вдалося приборкати. Рятувальники продовжують розбирати завали. Кириленко зауважив, що під ними ще можуть перебувати люди. Наразі дістали одну загиблу людину, а також важкопоранену 9-річну дитину.

Поліція оприлюднила відео з місця подій. Поліцейські передали поранену дівчинку медикам.

Дивіться відео, як розбирають завали у Бахмуті:

Раніше чиновник повідомляв, що у Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено також школу №4.

Влада просить людей евакуюватись

Кириленко вкотре закликав місцевих жителів Донеччини евакуюватись.

Вкотре звертаюся до кожного, хто досі легковажить небезпекою: евакуюйтеся! Росіяни прийшли на нашу землю нищити й вбивати,

– наголосив чиновник.

Він додав, що для цивільних зараз головне – зберегти своє життя. Тим часом військові зроблять свою справу та виженуть окупантів з нашої землі.

Обстріли Донеччини

Росіяни не полишають спроб захопити всю Донецьку область, тому завдають масових обстрілів по всій лінії фронту: від Вугледара до Бахмута.

За останню добу загарбники вдарили по Авдіївці та пошкодили там 3 житлові будинки.

У Мар'їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку – відновлювальні роботи тривають.

В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити пошкоджену високовольтну лінію.

Інтенсивний вогонь на Торецькому напрямку не припиняється, однак у громаді триває евакуація населення.

Також окупанти били по Вугледару та Миколаївській громаді. Російські снаряди перебили лінію електропередач – частина Райгородка залишилася без електрики.

Потужні вибухи прогриміли у Соледарі. У мережі публікують відео, як над містом здійнялась величезна хмара диму. ЗМІ повідомляють, що нібито горить будівельний завод Knauf, що є найбільшим у регіоні.

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