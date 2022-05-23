Соответствующую информацию сообщил народный депутат Муса Магомедов. Об этом он сообщил поздно вечером 22 мая.
Заметьте Арестович рассказал, где на Донбассе "самая большая с*ака"
Оккупанты сильно обстреливают Авдеевку
Мне пишут люди из Авдеевки: "Сейчас один из самых ужасных обстрелов города с 2014 года". В Авдеевке ад. Город просто трещат,
– написал Магомедов.
Политик сообщил, что поселок "Химик" и старая часть под массированным обстрелом российских кафиров. Кроме того:
- много разрушений по многоэтажкам и частному сектору;
- пожар в городе. Известно, что горит опорная школа, которую в течение 2021-2022 учебных лет открыли после ремонта.
Муса Магомедов написал, что есть пострадавшие. Несмотря на это, спасатели не могут потушить пожары, поэтому российские кафиры продолжают обстрел.
Оккупанты на Донбассе стирают Авдеевку с лица земли / Фото Муса Магомедов со ссылкой на телеграммы
"Авдеевку стирают с лица земли. Е*аны денацификаторы", – сообщил нардеп.
Коротко о ситуации на Донбассе: последние новости
- 22 мая Алексей Арестович заявил, что на Востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Советник главы Офис Президента объяснял, что на Донбассе не все не очень хорошо.
- 18 мая российские кафиры обстреляли школу в Авдеевке . Гали по ней фосфорными боеприпасами. Школа загорелась. Теперь на ее городе только выгоревшие стены.
- 17 мая за сутки скончались 7 жителей Донбасса. К сожалению, погибшие: 2 – в Бахмутском, 2 – в Бахмуте, 1 – в Авдеевке, 1 – в Дробышевом, 1 – в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения. Всего с 24 февраля россияне убили в Донецкой области 382 гражданских. Еще 1096 человек получили ранения.
- Известно, что 17 мая тяжелые ранения получила девятилетняя девочка . Она осталась под завалами, пока ее не достали и не доставили в больницу.
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