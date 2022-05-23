Соответствующую информацию сообщил народный депутат Муса Магомедов. Об этом он сообщил поздно вечером 22 мая.

Заметьте Арестович рассказал, где на Донбассе "самая большая с*ака"

Оккупанты сильно обстреливают Авдеевку

Мне пишут люди из Авдеевки: "Сейчас один из самых ужасных обстрелов города с 2014 года". В Авдеевке ад. Город просто трещат,

– написал Магомедов.

Политик сообщил, что поселок "Химик" и старая часть под массированным обстрелом российских кафиров. Кроме того:

много разрушений по многоэтажкам и частному сектору;

пожар в городе. Известно, что горит опорная школа, которую в течение 2021-2022 учебных лет открыли после ремонта.

Муса Магомедов написал, что есть пострадавшие. Несмотря на это, спасатели не могут потушить пожары, поэтому российские кафиры продолжают обстрел.



Оккупанты на Донбассе стирают Авдеевку с лица земли / Фото Муса Магомедов со ссылкой на телеграммы

"Авдеевку стирают с лица земли. Е*аны денацификаторы", – сообщил нардеп.

Коротко о ситуации на Донбассе: последние новости

22 мая Алексей Арестович заявил, что на Востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Советник главы Офис Президента объяснял, что на Донбассе не все не очень хорошо.

18 мая российские кафиры обстреляли школу в Авдеевке . Гали по ней фосфорными боеприпасами. Школа загорелась. Теперь на ее городе только выгоревшие стены.

17 мая за сутки скончались 7 жителей Донбасса. К сожалению, погибшие: 2 – в Бахмутском, 2 – в Бахмуте, 1 – в Авдеевке, 1 – в Дробышевом, 1 – в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения. Всего с 24 февраля россияне убили в Донецкой области 382 гражданских. Еще 1096 человек получили ранения.

Известно, что 17 мая тяжелые ранения получила девятилетняя девочка . Она осталась под завалами, пока ее не достали и не доставили в больницу.

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