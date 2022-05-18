К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА.
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Россияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение – Авдеевскую школу №1. Произошло это в ночь на 18 мая.
Россияне обстреляли школу в Авдеевке / Фото Павла Кириленко
Русские обстреляли ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. В здании в это время находились только дежурные. Им удалось спастись.
В школе не было ни одной военной, ни одной военной техники. Просто россияне, как всегда, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру,
– написал Павел Кириленко.
К началу войны в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Теперь здесь только руины.
Руины на месте школы в Авдеевке / Фото Павла Кириленко
Всего с 24 февраля россияне повредили и разрушили 416 учебных заведений в Донецкой области. Среди них – 181 детсад, 191 школа, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.
Оккупанты разрушили школу в Авдеевке / Фото Павла Кириленко
Ситуация на Донетчине: последние новости
- В оккупированном Донецке люди рисуют сине-желтые флаги. В частности, символ Украины появился на одном из мостов города. В сети опубликовали фото с места.
- За сутки 17 мая в результате вражеских обстрелов погибли 7 жителей Донетчины: 2 – в Бахмутском, 2 – в Бахмуте, 1 в Авдеевке, 1 – в Дробишевому, 1 – в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения. Всего с 24 февраля россияне убили в Донецкой области 382 гражданских. Еще 1096 человек получили ранения.