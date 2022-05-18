К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА.

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Россияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение – Авдеевскую школу №1. Произошло это в ночь на 18 мая.

Россияне обстреляли школу в Авдеевке / Фото Павла Кириленко

Русские обстреляли ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. В здании в это время находились только дежурные. Им удалось спастись.

В школе не было ни одной военной, ни одной военной техники. Просто россияне, как всегда, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру,

– написал Павел Кириленко.

К началу войны в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Теперь здесь только руины.

Руины на месте школы в Авдеевке / Фото Павла Кириленко

Всего с 24 февраля россияне повредили и разрушили 416 учебных заведений в Донецкой области. Среди них – 181 детсад, 191 школа, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз.

Оккупанты разрушили школу в Авдеевке / Фото Павла Кириленко

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