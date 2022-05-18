Фотодоказательство разместили на странице терробороны ВСУ в фейсбуке. Желтоголубые флажки "завеяли" на мосту.

Важно В Москве украинский флаг появился на крыше админздания

Как отметили в терробороне ВСУ, фото сделано во временно оккупированном Донецке.

Национальное сопротивление в действии,

– говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей сообщили, что желто-голубые флажки появились на улице Щетинина.



На улицах Донецка появились украинские флаги / Фото из фейсбука территориальной обороны ВСУ

Какая ситуация в Донецкой области

Российские военные продолжают убивать мирных украинцев. В частности, 17 мая в результате вражеских обстрелов погибли 7 жителей Донбасса. Всего с начала войны россияне убили в Донецкой области 382 гражданских. Еще 1096 человек получили ранения.

Оккупанты за сутки убили 7 жителей Донбасса

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что Россия продолжает убивать гражданских в Украине. За 17 мая оккупанты убили 7 мирных жителей Донбасса:

2 – в Бахмутском,

2 – в Бахмуте,

1 – в Авдеевке,

1 – в Дробышевом,

1 – в Соледаре.

Еще 6 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте 9 гражданским, раненым в Луганской области, оказали медицинскую помощь.

Что происходит на Востоке

Как сообщили в штабе ООС, вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили:

36 жилых домов,

6 промышленных и фермерских предприятий,

супермаркет,

спортивную школу,

общежитие,

аптеку.

В результате этих обстрелов погибли 8 мирных жителей, 4 получили ранения (среди них один 8-летний ребенок). Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои.