Фотодоказ розмістили на сторінці тероборони ЗСУ у фейсбуці. Жовтоблакитні прапорці "замайоріли" на мосту.
Важливо У Москві український прапор з'явився на даху адмінбудівлі
Як зазначили у теробороні ЗСУ, фото зроблене у тимчасово окупованому Донецьку.
Національний спротив у дії,
– мовиться у повідомленні.
Користувачі соцмереж повідомили, що жовтоблакитні прапорці з'явилися на вулиці Щетиніна.
На вулицях Донецька з'явилися українські прапори / Фото з фейсбуку територіальної оборони ЗСУ
Яка ситуація на Донеччині
Російські військові продовжують вбивати мирних українців. Зокрема, 17 травня внаслідок ворожих обстрілів загинули 7 жителів Донеччини. Загалом від початку війни росіяни вбили в Донецькій області 382 цивільних. Ще 1096 людей зазнали поранень.
Окупанти за добу вбили 7 жителів Донеччини
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що Росія продовжує вбивати цивільних в Україні. За 17 травня окупанти вбили 7 мирних мешканців Донеччини:
- 2 – у Бахмутському,
- 2 – у Бахмуті,
- 1 – в Авдіївці,
- 1 – у Дробишевому,
- 1 – у Соледарі.
Ще 6 людей зазнали поранень. Окрім того, у Бахмуті 9 цивільним, пораненим на Луганщині, надали медичну допомогу.
Що відбувається на Сході
Як повідомили у штабі ООС, уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили:
- 36 житлових будинків,
- 6 промислових і фермерських підприємств,
- супермаркет,
- спортивну школу,
- гуртожиток,
- аптеку.
В результаті цих обстрілів загинуло 8 мирних мешканців, 4 отримали поранення (серед них одна 8-річна дитина). Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Ще на 4 локаціях тривають бої.
Варте вашої уваги – Росія зухвало вдарила по Дніпру 2 ракетами: дивіться відео