На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА.

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Росіяни знищили на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1. Сталося це в ніч проти 18 травня.



Росіяни обстріляли школу в Авдіївці / Фото Павла Кириленка

Росіяни обстріляли її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. У будівлі на той час перебували тільки чергові. Їм вдалося врятуватися.

У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру,

– написав Павло Кириленко.

До початку війни в Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Тепер тут самі руїни.



Руїни на місці школи в Авдіївці / Фото Павла Кириленка

Загалом з 24 лютого росіяни пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти на Донеччині. Серед них – 181 дитсадок, 191 школа, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.



Окупанти зруйнували школу в Авдіївці / Фото Павла Кириленка

Ситуація на Донеччині: останні новини

В окупованому Донецьку люди малюють синьо-жовті прапори. Зокрема, символ України з'явився на одному з мостів міста. У мережі опублікували фото з місця.

За добу 17 травня внаслідок ворожих обстрілів загинули 7 жителів Донеччини: 2 – у Бахмутському, 2 – у Бахмуті, 1 – в Авдіївці, 1 – у Дробишевому, 1 – у Соледарі. Ще 6 людей зазнали поранень. Загалом з 24 лютого росіяни вбили в Донецькій області 382 цивільних. Ще 1096 людей зазнали поранень.

Російські окупанти обстріляли ракетами цивільну інфраструктуру в Бахмуті. З-під завалів рятувальники дістали 9-річну дівчинку. Дитину з важкими пораненнями передали медикам.

Протягом 16 травня окупанти обстріляли 48 населених пунктів на Донбасі. Авіаційних та ракетних ударів зазнали: Авдіївка, Соледар, Бахмут, кілька населених пунктів Сєвєродонецького району.

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