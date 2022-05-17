Загалом від початку війни росіяни вбили в Донецькій області 382 цивільних. Ще 1096 людей зазнали поранень.

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Окупанти за добу вбили 7 жителів Донеччини

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що Росія продовжує вбивати цивільних в Україні. За 17 травня окупанти вбили 7 мирних мешканців Донеччини:

2 – у Бахмутському,

2 – у Бахмуті,

1 – в Авдіївці,

1 – у Дробишевому,

1 – у Соледарі.

Ще 6 людей зазнали поранень. Окрім того, у Бахмуті 9 цивільним, пораненим на Луганщині, надали медичну допомогу.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!,

– підсумував Кириленко.



Загалом окупанти вбили на Донеччині 382 людини / Фото Донецької ОДА

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