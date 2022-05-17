За добу загинуло 8 людей
Про ситуацію на Донеччині 24 каналу повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Там заявили, що вся лінія фронту під постійними масованими обстрілами.
До речі Росіяни можуть рватися до Слов'янська, бо на Донеччині катастрофа з водою, – Арестович
Унаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Тільки за минулу добу 8 людей загинуло та ще 6 отримали поранення.
Також повідомляється, що протягом 16 травня було пошкоджено:
- 32 житлових будинки;
- школа;
- інститут;
- 9 промислових об'єктів.
Збройні сили Росії не припинили обстріли й 17 травня. Унаслідок нічних обстрілів знову знеструмлено місто Красногорівка. Там рятувальники намагаються відновити світло.
У Донецькій ОВА додали, що тривають обстріли позицій Збройних Сил України, проте наші захисники контролюють ситуацію.
Останні новини з Донбасу
- Збройні сили Росії не припиняють обстрілювати Донеччину. 16 травня російські окупанти вдарили по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами "Град" і "Смерч". Внаслідок атак загинуло 6 людей, поранено – 12. Загалом російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів.
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти обстрілюють Донеччину з усього спектру озброєння та хочуть виснажити наших військових.
- Також у Генштабі інформували, що ворог планує відновити на наступ на Слов'янському напрямку. Там окупанти здійснюють доукомплектування силами підрозділів зі складу 20-ої загальновійськової армії.
- Водночас в Інституті з вивчення війни вважають, що Росія може відмовитися від захоплення Донеччини та зосередитися на Луганській області.
- Глава Донецької ОВА повідомляв, що війська агресора нещадно обстрілюють Донецьку область. Лише за 16 травня загинуло 9 цивільних.
- Слід зазначити, що 16 травня угруповання Об'єднаних сил відбило відразу 11 атак росіян на Донбасі. Наші оборонці знищили багато ворожої техніки.
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