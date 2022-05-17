За добу загинуло 8 людей

Про ситуацію на Донеччині 24 каналу повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Там заявили, що вся лінія фронту під постійними масованими обстрілами.

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Унаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Тільки за минулу добу 8 людей загинуло та ще 6 отримали поранення.

Також повідомляється, що протягом 16 травня було пошкоджено:

32 житлових будинки;

школа;

інститут;

9 промислових об'єктів.

Збройні сили Росії не припинили обстріли й 17 травня. Унаслідок нічних обстрілів знову знеструмлено місто Красногорівка. Там рятувальники намагаються відновити світло.

У Донецькій ОВА додали, що тривають обстріли позицій Збройних Сил України, проте наші захисники контролюють ситуацію.

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