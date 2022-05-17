Арестович розповів, чому росіяни намагаються взяти Слов'янськ

За актуальними даними, ворог планує відновити на наступ на Слов'янському напрямку – наразі вони поповнюють свої втрати, аби завдати повторного удару. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович назвав одну із ймовірних причин необхідності захоплення Слов'янська.

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Все через воду, якою у так званій "ДНР" залишилося лише на три тижні. На його думку, саме через це окупанти прориваються в Слов'янськ.

Так, 16 травня, "відповідальний" за водоканал у так званій "ДНР" повідомив, що води залишилося всього на три тижні.

А витоки цього водоканалу знаходяться поруч зі Слов'янськом. І вони можуть туди рватися, зокрема і з цієї причини. Бо там катастрофа,

– поділився Арестович.

Він додав, що система водопостачання там дуже хитра, оскільки починається під Слов'янськом, йде через територію Донеччини, контрольованої російською армією, і далі аж до Маріуполя. А так як з початком бойових дій система була зруйнована, воду тепер подають за "миготливим графіком".

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Ситуація на Донеччині: останні новини

Вранці 16 травня російські окупанти розбомбили школу у Дружківці. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень, однак, на щастя, постраждалих немає.

Ворог продовжує гатити по Донеччині авіабомбами, ракетами та реактивними системами. Загалом за попередню добу, 15 травня, окупанти обстріляли 10 населених пунктів – Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Соледар, Залізне, Бахмут, Нью-Йорк, Діброва, Бахмутське.

Поліції відомо про 6 загиблих та 12 поранених. Окрім того, обстріли завдали руйнувань 36 цивільним об'єктам.

В українському Генштабі кажуть, що росіяни обстрілюють Донеччину з усієї наявної зброї та авіації, аби виснажити особовий склад та зруйнувати фортифікаційні споруди підрозділів наших військ.

На жаль, вчора, 16 травня, від дій окупанта загинули 9 мирних мешканців Донеччини.

Разом з тим, у розвідці Великої Британії кажуть, що наразі наступ Росії на Донеччині втратив темп та відстав від запланованого графіка. За їхніми даними, ворогу не вдалося досягти там істотних територіальних успіхів, а от його військо сильно виснажилося.

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