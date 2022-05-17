Арестович рассказал, почему россияне пытаются взять Славянск

По актуальным данным, враг планирует возобновить наступление на Славянском направлении – пока они восполняют свои потери, чтобы нанести повторный удар. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович назвал одну из возможных причин необходимости захвата Славянска.

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Все из-за воды, которой в так называемой "ДНР" осталось всего на три недели. По его мнению, именно поэтому оккупанты прорываются в Славянск.

Так, 16 мая "ответственный" за водоканал в так называемой "ДНР" сообщил, что воды осталось всего на три недели.

А истоки этого водоканала находятся рядом со Славянском. И они могут туда рваться, в том числе и по этой причине. Потому что там катастрофа,

– поделился Арестович.

Он добавил, что система водоснабжения там очень хитрая, поскольку начинается под Славянском, идет через территорию Донетчины, контролируемую российской армией, и дальше до Мариуполя. А так как с началом боевых действий система была разрушена, воду теперь подают по "мерцающему графику".

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Утром 16 мая российские оккупанты разбомбили школу в Дружковке. Здание получило существенные повреждения, однако, к счастью, пострадавших нет.

Враг продолжает бить по Донетчине авиабомбами, ракетами и реактивными системами. Всего за предыдущие сутки, 15 мая, оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Авдеевку, Торецк, Лиман, Соледарь, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброву, Бахмутское.

Полиции известно о 6 погибших и 12 раненых. Кроме того, обстрелы нанесли разрушения 36 гражданским объектам.

В украинском Генштабе говорят, что россияне обстреливают Донетчину из всего имеющегося оружия и авиации, чтобы истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения подразделений наших войск.

К сожалению, вчера, 16 мая, от действий оккупанта погибли 9 мирных жителей Донбасса.

Вместе с тем в разведке Великобритании говорят, что наступление России на Донетчине потеряло темп и отстало от запланированного графика. По их данным, врагу не удалось добиться там существенных территориальных успехов, а вот его войско сильно истощилось.

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