Последствия обстрелов Донецкой области

Информации о жертвах захватчиков в Мариуполе и Волновахе нет. Ведь города находятся под оккупацией.

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Сколько гражданских убили за день россияне:

3 человек в Лимане,

2 – в Авдеевке,

по одному человеку в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Катериновке.

Также известно, что 6 человек получили ранения в Старой Николаевке, Ивановке, Святогорске, Торецке и Очеретино.

Кроме того, в больнице в Бахмуте оказывали медицинскую помощь 2 пострадавшим в Луганской области.

За каждое преступление на украинской земле россияне будут наказаны,

– заверил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Обратите внимание! Всего во время полномасштабной войны российская армия убила на подконтрольной Украине части Донецкой области 375 гражданских людей. Ранения получили 1081 человек. Заметим, что эти данные не учитывают жертвы из захваченных Мариуполя и Волновахи.



Потери среди гражданских и Донбасса / Фото Павла Кириленко

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Российские атаки 15 мая

За предыдущие сутки вражеская армия обстреляла 38 населенных пунктов на Востоке Украины. Кафиры повредили 77 объектов. Среди них жилые дома, гражданская инфраструктура, больница, школы, автомобильный мост и мечеть.

В Донецкой области оккупанты накрыли огнем Лиман, Мариуполь, Соледар, Авдеевку, Торецк, Никольское, Каменку, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Марьинку, Красногоровку, Диброву, Бахмутское, Александровку, Ставки, Дроновку, Озерное, Ямполь, Новоселовку, Новомихайловку, Сладкое и Богородичное.

В Луганской области оккупанты атаковали Боровское, Северодонецк, Привиль, Лисичанск, Новодружеск, Рубежное, Екатериновку, Белогоровку, Горное, Золотое, Попасную, Камышеваху, Устиновку, Тошковку и Щедрищево.

Известно, что от обстрелов погибли 3 человека, тела еще 3 – нашли под завалами Северского лицея. Кроме того, 24 гражданских получили ранения.

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