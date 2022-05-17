Внаслідок обстрілів постраждали приміщення підприємства. Зайнялася пожежа й наразі рятувальники ДСНС досі намагаються її приборкати.
До теми Удар окупантів по Бахмуту: з-під завалів дістали важкопоранену 9-річну дитину
Глава Донецької ОВА повідомив, що, на щастя, постраждалих немає.
Вкотре росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями. Але вони не врахували того, наскільки затятими є українці. Вистоїмо. Виборемо. Відбудуємо,
– написав Павло Кириленко.
Цього ж дня окупанти обстріляли Бахмут
17 травня російські окупанти обстріляли ракетами цивільну інфраструктуру в Бахмуті. У багатоповерхівці зайнялася пожежа – її вже приборкали, але рятувальники продовжують розбирати завали.
Наразі з-під завалів дістали одну загиблу людину та важкопоранену 9-річну дитину. Скільки ще людей перебувають під завалами наразі невідомо.
Днем раніше російські війська обстрілювали Донеччину авіабомбами, "Ураганами" й "Іскандерами". За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів. Внаслідок цих ударів руйнувань зазнали 48 цивільних об'єктів на Донеччині. Пошкоджені житлові будинки, школа, інститут, заводи, об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди.
Ситуація на Сході України:
- Впродовж минулої доби, 16 травня, росіяни обстріляли 48 міст і сіл на Сході. Таким чином Росія вбила ще 22 цивільних людини. Також повідомляється про щонайменше 11 поранених.
- Тоді ж окупанти пошкодили та знищили 65 житлових будинків – як приватних, так і багатоквартирних.
- Загалом цього дня постраждали 78 цивільних об'єктів, серед яких школа, заводи та магазини.
- Згідно з повідомленням Генштабу, росіяни намагаються наступати уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі, зокрема й на Донецькому напрямку. Хоч і нищать усі міста, до яких можуть дотягнутися, вороги не мають успіху у наступальних діях – ЗСУ відбиває атаки окупантів. Тож росіяни постійно ведуть повітряну розвідку, щоб виявити найуразливіші місця.
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