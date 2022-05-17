Внаслідок обстрілів постраждали приміщення підприємства. Зайнялася пожежа й наразі рятувальники ДСНС досі намагаються її приборкати.

До теми Удар окупантів по Бахмуту: з-під завалів дістали важкопоранену 9-річну дитину

Глава Донецької ОВА повідомив, що, на щастя, постраждалих немає.

Вкотре росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями. Але вони не врахували того, наскільки затятими є українці. Вистоїмо. Виборемо. Відбудуємо,

– написав Павло Кириленко.

Цього ж дня окупанти обстріляли Бахмут

17 травня російські окупанти обстріляли ракетами цивільну інфраструктуру в Бахмуті. У багатоповерхівці зайнялася пожежа – її вже приборкали, але рятувальники продовжують розбирати завали.

Наразі з-під завалів дістали одну загиблу людину та важкопоранену 9-річну дитину. Скільки ще людей перебувають під завалами наразі невідомо.

Днем раніше російські війська обстрілювали Донеччину авіабомбами, "Ураганами" й "Іскандерами". За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів. Внаслідок цих ударів руйнувань зазнали 48 цивільних об'єктів на Донеччині. Пошкоджені житлові будинки, школа, інститут, заводи, об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди.

Ситуація на Сході України:

Впродовж минулої доби, 16 травня, росіяни обстріляли 48 міст і сіл на Сході. Таким чином Росія вбила ще 22 цивільних людини. Також повідомляється про щонайменше 11 поранених.

Тоді ж окупанти пошкодили та знищили 65 житлових будинків – як приватних, так і багатоквартирних.

Загалом цього дня постраждали 78 цивільних об'єктів, серед яких школа, заводи та магазини.

Згідно з повідомленням Генштабу, росіяни намагаються наступати уздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі, зокрема й на Донецькому напрямку. Хоч і нищать усі міста, до яких можуть дотягнутися, вороги не мають успіху у наступальних діях – ЗСУ відбиває атаки окупантів. Тож росіяни постійно ведуть повітряну розвідку, щоб виявити найуразливіші місця.

До теми – окупанти відступили на Луганщині. Де вибили орків?: дивіться відео