В результате обстрелов пострадали помещения предприятия. Начался пожар и пока спасатели ГСЧС до сих пор пытаются его потушить.

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Глава Донецкой ОВА сообщил, что, к счастью, пострадавших нет.

В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они намеренно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что строилось годами и десятилетиями. Но они не учли того, насколько ярые украинцы. Выстоим. Отвоюем. Отстроим,

– написал Павел Кириленко.

В этот же день оккупанты обстреляли Бахмут.

17 мая российские оккупанты обстреляли ракетами гражданскую инфраструктуру в Бахмуте. В многоэтажке загорелся пожар – его уже потушили, но спасатели продолжают разбирать завалы.

Сейчас из-под завалов достали одного погибшего человека и тяжелораненого 9-летнего ребенка. Сколько еще людей находятся под завалами, пока неизвестно.

Днем ранее российские войска обстреливали Донецкую область авиабомбами, "Ураганами" и "Искандерами". За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов. В результате этих ударов разрушения получили 48 гражданских объектов в Донецкой области. Повреждены жилые дома, школа, институт, заводы, объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди.

Ситуация на Востоке Украины:

За прошедшие сутки, 16 мая, россияне обстреляли 48 городов и сел на Востоке. Таким образом Россия убила еще 22 гражданских человека. Также сообщается о по меньшей мере 11 раненых.

Тогда же оккупанты повредили и уничтожили 65 жилых домов – как частных, так и многоквартирных.

Всего в этот день пострадали 78 гражданских объектов, в том числе школа, заводы и магазины.

Согласно сообщению Генштаба, россияне пытаются наступать вдоль всей линии столкновения на Донбассе, в том числе и на Донецком направлении. Хотя и уничтожают все города, до которых могут дотянуться, враги не имеют успеха в наступательных действиях – ВСУ отбивает атаки оккупантов. Поэтому россияне постоянно ведут воздушную разведку, чтобы найти самые уязвимые места.

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