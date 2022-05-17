Под огнем российских военных оказалось 19 населенных пунктов

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о последствиях обстрелов в течение 16 мая. В результате вражеских ударов разрушений получили 48 гражданских объектов в Донецкой области.

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От обстрелов россиян пострадали жилые дома, школа, институт, заводы, объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители.

За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов:

Мариуполь;

Дружковку;

Соледарь;

Авдеевку;

Марьинку;

Лиман;

Святогорск;

Железное;

Бахмут;

Торецк;

Николаевку;

Нелиповку;

Бахмутское;

Клиновое;

Нью-Йорк;

Дробышево;

Камышин;

Адамовку;

Сидорово.

В нацполиции также рассказали о вооружении, которое использовали россияне для обстрела гражданских. Оккупанты били авиабомбами, ракетами класса "воздух-земля", реактивными системами "Ураган", из тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Искандер".

Фото и видео последствий обстрелов Донбасса в течение 16 мая

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