Под огнем российских военных оказалось 19 населенных пунктов
В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о последствиях обстрелов в течение 16 мая. В результате вражеских ударов разрушений получили 48 гражданских объектов в Донецкой области.
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От обстрелов россиян пострадали жилые дома, школа, институт, заводы, объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители.
За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов:
- Мариуполь;
- Дружковку;
- Соледарь;
- Авдеевку;
- Марьинку;
- Лиман;
- Святогорск;
- Железное;
- Бахмут;
- Торецк;
- Николаевку;
- Нелиповку;
- Бахмутское;
- Клиновое;
- Нью-Йорк;
- Дробышево;
- Камышин;
- Адамовку;
- Сидорово.
В нацполиции также рассказали о вооружении, которое использовали россияне для обстрела гражданских. Оккупанты били авиабомбами, ракетами класса "воздух-земля", реактивными системами "Ураган", из тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Искандер".
Фото и видео последствий обстрелов Донбасса в течение 16 мая
Последние новости из Донецкой области
- Группировка Операции Объединенных сил 16 мая отразила сразу 11 атак российских военных на Донбассе. Наши защитники уничтожили много техники вооруженных сил России.
- В Донецкой областной военной администрации 17 мая заявили, что вся линия фронта под постоянными массированными обстрелами. Только за минувшие сутки 8 человек погибли и еще 6 получили ранения. В результате ночных обстрелов снова обесточен город Красногоровка.
- Оккупанты били по Донетчине и 16 мая. Россияне ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами и реактивными системами "Град" и "Смерч", в результате чего погибли 6 человек и еще 12 получили ранения.
- В Генштабе ВСУ заявили, что войска России обстреливают Донетчину по всему спектру вооружения. В планах врага истощить украинских военных. Кроме того, в нашем Генштабе информировали, что враг планирует возобновить наступление на Славянском направлении.
- В Донецкой ОВА сообщали, что украинские воины закрепились на рубежах, где враг точно не пройдет. В общем, ситуация в области сложная и напряженная.
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