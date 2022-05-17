Многочисленные пожары невозможно тушить из-за не утихающих обстрелов

В ночь на 17 мая в Горном и Золотом продолжались непрерывные обстрелы. Российские военные совершали обстрел, используя артиллерию.

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Массированные вражеские удары вооруженных сил России разрушили около 20 жилых домов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что после прилетов снарядов здания занимались. Многочисленные пожары было невозможно тушить из-за не утихающих обстрелов.

Люди не выходят на улицу и постоянно находятся в укрытиях. Сообщается, что обстрелы продолжаются и днем 17 мая.

Видео последствий вражеских обстрелов Горного и Золотого

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