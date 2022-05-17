Россияне не могут определить цель и боятся рисковать авиацией

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на разведку. Там заявили, что в ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары.

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Как отметили в разведке Великобритании, цель вооруженных сил России – набрать обороты в своем наступлении на Донбассе.

Также в британской разведке объяснили, почему войска России прибегли к неизбирательным артиллерийским обстрелам, назвав две причины.

Вероятно, российские оккупанты прибегли к большему использованию артобстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей, а также из-за нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих собственных линий фронта.

Британские разведчики отметили, что Россия демонстрирует готовность использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальной избирательностью и пропорциональностью.

Например, разведчики привели Черниговскую область, где вражеские обстрелы повредили или разрушили около 3 500 зданий. Сообщается, что 80% таких построек – жилые.

Какая ситуация на Донбассе

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