Під вогнем російських військових опинилося 19 населених пунктів
У пресслужбі Національної поліції України повідомили про наслідки обстрілів протягом 16 травня. Унаслідок ворожих ударів руйнувань зазнали 48 цивільних об'єктів на Донеччині.
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Повідомляється, що від обстрілів росіян постраждали житлові будинки, школа, інститут, заводи, об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені мирні мешканці.
За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів:
- Маріуполь;
- Дружківка;
- Соледар;
- Авдіївка;
- Мар'їнка;
- Лиман;
- Святогірськ;
- Залізне;
- Бахмут;
- Торецьк;
- Миколаївка;
- Неліпівка;
- Бахмутське;
- Клинове;
- Нью-Йорк;
- Дробишеве;
- Очеретине;
- Адамівка;
- Сидорове.
У нацполіції також розповіли про озброєння, яке використовували росіяни для обстрілу цивільних. Окупанти гатили авіабомбами, ракетами класу "повітря-земля", реактивними системами "Ураган", з важкої артилерії та ракетних комплексів "Іскандер".
Фото та відео наслідків обстрілів Донеччини протягом 16 травня
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- У Генштабі ЗСУ заявили, що війська Росії обстрілюють Донеччину з усього спектру озброєння. У планах ворога виснажити українських військових. Окрім того, в нашому Генштабі інформували, що ворог планує відновити наступ на Слов'янському напрямку.
- У Донецькій ОВА повідомляли, що українські воїни закріпилися на рубежах, де ворог точно не пройде. Загалом ситуація в області складна та напружена.
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