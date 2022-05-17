Під вогнем російських військових опинилося 19 населених пунктів

У пресслужбі Національної поліції України повідомили про наслідки обстрілів протягом 16 травня. Унаслідок ворожих ударів руйнувань зазнали 48 цивільних об'єктів на Донеччині.

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Повідомляється, що від обстрілів росіян постраждали житлові будинки, школа, інститут, заводи, об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені мирні мешканці.

За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів:

  • Маріуполь;
  • Дружківка;
  • Соледар;
  • Авдіївка;
  • Мар'їнка;
  • Лиман;
  • Святогірськ;
  • Залізне;
  • Бахмут;
  • Торецьк;
  • Миколаївка;
  • Неліпівка;
  • Бахмутське;
  • Клинове;
  • Нью-Йорк;
  • Дробишеве;
  • Очеретине;
  • Адамівка;
  • Сидорове.

У нацполіції також розповіли про озброєння, яке використовували росіяни для обстрілу цивільних. Окупанти гатили авіабомбами, ракетами класу "повітря-земля", реактивними системами "Ураган", з важкої артилерії та ракетних комплексів "Іскандер".

Фото та відео наслідків обстрілів Донеччини протягом 16 травня

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