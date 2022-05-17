Всего с начала войны россияне убили в Донецкой области 382 гражданских. Еще 1 096 человек получили ранения.

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Оккупанты за сутки убили 7 жителей Донецкой области

Глава Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что Россия продолжает убивать гражданских в Украине. За 17 мая оккупанты убили 7 мирных жителей Донецкой области:

2 – в Бахмутском,

2 – в Бахмуте,

1 – в Авдеевке,

1 – в Дробышево,

1 – в Соледаре.

Еще 6 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте 9 гражданским, раненым в Луганской области, оказали медицинскую помощь.

Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!,

– подытожил Кириленко.



В целом оккупанты убили в Донецкой области 382 человека / Фото Донецкой ОГА

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