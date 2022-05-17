Всего с начала войны россияне убили в Донецкой области 382 гражданских. Еще 1 096 человек получили ранения.
К теме Умышленно разрушают промышленность, – Кириленко об авиаударе оккупантов по заводу Knauf
Оккупанты за сутки убили 7 жителей Донецкой области
Глава Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что Россия продолжает убивать гражданских в Украине. За 17 мая оккупанты убили 7 мирных жителей Донецкой области:
- 2 – в Бахмутском,
- 2 – в Бахмуте,
- 1 – в Авдеевке,
- 1 – в Дробышево,
- 1 – в Соледаре.
Еще 6 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте 9 гражданским, раненым в Луганской области, оказали медицинскую помощь.
Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!,
– подытожил Кириленко.
В целом оккупанты убили в Донецкой области 382 человека / Фото Донецкой ОГА
Заметьте Удар оккупантов по Бахмуту: из-под завалов достали тяжелораненого 9-летнего ребенка
Ситуация на Востоке: кратко
- Группировка Операции объединенных сил 16 мая отбила сразу 11 атак российских захватчиков на Донбассе. Также наши бойцы уничтожили много вражеской техники.
- В Донецкой ОВА 17 мая рассказали, что вся линия фронта под постоянными массированными обстрелами. Только за минувшие сутки погибли 8 человек, а еще 6 – получили ранения. В результате ночных вражеских обстрелов снова обесточен город Красногоровка.
- Оккупанты били по Донецкой области и 16 мая. Россияне ударили по области авиабомбами, ракетами и реактивными системами "Град" и "Смерч". В результате обстрелов погибли 6 человек, а еще 12 – получили ранения.
- В Генштабе ВСУ отметили, что войска России обстреливают Донецкую область из всего спектра вооружения. В планах врага – истощение украинских военных. Кроме того, захватчики планируют возобновить наступление на Славянском направлении.
- В Донецкой области добавили, что украинские защитники закрепились на рубежах, где враг точно не пройдет. В целом ситуация в области – сложная и напряженная.