А потом хотят обвинить в этом украинских военных. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Внимание "Одна из самых ужасных обстрелов города с 2014 года": депутат рассказал об аде в Авдеевке

Провокация россиян

Так, российские пропагандисты уже второй день активно распространяют информацию о том, что украинская армия якобы готовит обстрел Авдеевки, якобы для обвинения России. Однако совершенно очевидно, что такое "опрокидывание виновных" от россиян означает лишь, что произойдет все совершенно наоборот.

Такой сценарий обычно предшествует запланированным обстрелам России по жилым кварталам,

– предупредил Андрющенко.

Украинские военные никогда не прибегали к провокациям. Их цель – сохранить наши земли и выгнать русских военных с территории Украины.

Поэтому сегодня, 24 мая, горожанам настойчиво советуют, стоит не выходить на улицу и держаться ближе всего к укрытиям. Это может сохранить вам жизнь.

Оккупанты постоянно гонят по Авдеевке из артиллерии: последние новости

В ночь на 23 мая под вражеским огнем оказалась Авдеевка. Известно, что российские кафиры обстреливали город из артиллерии. Пока известно, что минимум трое гражданских людей получили ранения. Также повреждены 20 жилых домов и детский сад.

Так, за прошедшие сутки кафиры наносили авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

Ранее народный депутат Муса Магомедов написал, что это был "один из самых ужасных обстрелов города с 2014 года" и добавил, что Авдеевку, по его словам, просто стирают с лица земли. Он сообщил, что поселок Химик и старая часть под массированным обстрелом российских оккупантов. Кроме того, зафиксировали много разрушений по многоэтажкам и частному сектору.

А 18 мая русские захватчики обстреляли школу в Авдеевке фосфорными боеприпасами. От здания остались только стены. К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже не в первый раз они используют запретное оружие против гражданских. Ранее сообщалось, что россияне применяли кассетные боеприпасы.

Обратите внимание – какие области обстреливать россияне ночью на 23 мая: смотрите видео