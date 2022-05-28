Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він закликав місцевих мешканців не панікувати.

Цікаво Росія "начудила" в Чорному морі і змушує Україну розміновувати, – Братчук

Ніч в області минула без обстрілів

Сергій Братчук розповів, що в Одесі та в області ніч минула спокійно та без ворожих обстрілів. Однак наголосив, що звуки пострілів, які чують місцеві, не є причиною для паніки. Братчук зазначив, що це Сили оборони Одещини виконують бойові завдання.

Не забувайте, що не потрібно заважати Збройним Силам України відточувати свою професійну майстерність. Наші Сили оборони продовжують виконувати відповідні бойові завдання,

– наголосив Братчук.

Ситуація в Чорному морі

Речник Одеської ОВА зазначив, що Росія оголосила про нібито гуманітарні коридори для цивільного судноплавства в Чорному морі. Однак країна-агресорка порушує усі норми міжнародного морського права, адже ворожі кораблі продовжують блокувати цивільні судна в Чорному та Азовському морях. Крім того, Росія перетворила моря на зону ведення бойових дій.

Братчук підкреслив, що Росія не може бути гарантом безпеки для цивільних суден, адже з першого дня повномасштабного вторгнення країна-окупант цинічно порушує усі норми міжнародного права.

Сергій Братчук наголосив, що в акваторії Чорного моря перебувають щонайменше 2 носії крилатих ракет. Сумарний залп цих носіїв – 16 ракет. Тому речник ОВА попередив, що ризик завдання ракетних ударів по Одещині залишається високим.

Російські міни в Чорному морі

Напередодні Сергій Братчук розповів 24 каналу, що за оцінками західних експертів, у Чорному морі зараз може бути від 400 до 600 мін. Як зазначив речник Одеської ОВА, окупанти вимагають від України розблокування моря і хочуть, щоб саме ми розміновували його. Однак за замінування відповідальна саме Росія.

Цивільні судна, зокрема в порті Одеси, фактично стали заручниками через російську агресію. Однак країна-агресорка не втомлюється звинувачувати у цьому Україну.

Цікаво – коментар Братчука про ситуацію в Чорному морі: дивіться відео