Зараз фахівці припускають, що мін може бути вже від 400 до 600 у Чорному морі. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Водночас українські захисники попередили висадку десанту ворога. Зокрема, замінувавши узбережжя, як зауважив Братчук.

Однак, саме в акваторії Чорного моря Росія "начудила" і тепер окупант вимагає від України розблоковувати та знищувати російські міни,

– наголосив речник Одеської ОВА.

Він також нагадав, що Росія зробила заручниками цивільні судна, які пришвартовані, зокрема, в порті міста Одеси. При цьому країна-агресорка звинувачує у цьому Україну.

"Все відбувається як завжди. Бачимо, що працюють підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій Росії. Вони розуміють, що їхні умови просто не можуть бути виконані", – резюмував речник Одеської ОВА.

Яка ситуація поблизу Зміїного

Сергій Братчук прокоментував також ситуацію біля острова Зміїний. Там, за його словами, поки відбувається бойова робота, а також замінування російськими загарбниками.

Згодом ці російські міни викидає до берегів:

Болгарії;

Туреччини;

Румунії;

України.

Нагадаємо також, що оперативне командування "Південь" закликало мешканців Одеської області не відвідувати узбережжя Чорного моря. Адже через шторм на берег хвилі можуть викидати міни.

Сергій Братчук про заміноване Чорне море: дивіться відео

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