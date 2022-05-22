Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Про це повідомили 22 травня.

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На Одещині можливе викидання морських мін

Нагадуємо про небезпеку відвідування узбережжя – після штормових вітрів імовірний викид морських мін, – повідомило командування.

Також командування попередило – не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже війна триває навіть у неділю.

Російські міни у Чорному морі

Чорне море замінували російські окупанти. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповідав, що точна кількість вибухонебезпечних предметів наразі невідома. Однак можливо мовиться про 400 – 600 мін. Саме тому людей закликали бути обережними, адже на пляжах може бути небезпечно.

Окрім того, російські міни знаходили у водах Чорного моря наші сусіди. Зокрема:

наприкінці березня Румунія у водах Чорного моря виявила російську міну. Її знайшли моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1". У цей же день міну знищили. Зокрема її підірвали на відстані;

на початку квітня Міноборони Туреччини повідомило про виявлення міни в Чорному морі. Ворожу міну знайшли поблизу кордону з Болгарією;

перед цим міни у Туреччині виявляли 26 та 28 березня. Спочатку на морському узбережжі Інеада у провінції Киркларелі, а потім у протоці Босфор.

Останні новини щодо акваторії Чорного моря: коротко

22 травня журналісти написали, що підводний човен "Алроса" Чорноморського флоту Росії повернули на завод невдовзі після ремонту. Росіяни вже нібито готували його до ходових випробувань, проте вже знову відбуксирували з Південної бухти в тимчасово окупованому Севастополі до Кілен-бухти. Саме там розміщений ремонтний завод.

21 травня ЗМІ написали, що росіяни вивели в Чорне море дві третини боєздатних підводних човнів – це 4 одиниці. Третина, тобто два, залишились біля причалів у Південній бухті в тимчасово окупованому Криму.

У цей же день Естонія заявила, що НАТО мають ввести кораблі в акваторію Чорного моря. Все для того, щоб розблокувати роботу портів України. Адже безпечне торгове судноплавство – потужний крок на підтримку України.

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