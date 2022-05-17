На одеських пляжах небезпечно перебувати

Про це розповів голова Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі спільного мовлення, передає 24 канал. Він нагадав, що на пляжах області бути дуже небезпечно.

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Я знову можу повторити, що пересування пляжами та чорноморським узбережжям нашої області є небезпечним, тому що є постійний ризик ворожого морського десанту. І він зникне лише після нашої перемоги та закінчення війни. Тому і заміновані відповідні ділянки узбережжя, і деякі морські міни почало прибивати до берега. Я дякую пильним громадянам, які це помічають,

– сказав голова ОВА.

Міни на пляжах Одеси

За його словами, військові також постійно працюють над пошуком російських мін і повідомляють, коли таке трапляється.

"Дійсно, кілька днів тому дві міни прибило до одного пляжу і цю операцію було провести складно, але завдячуючи воїнам Військово-морських Сил Збройних Сил України вдалося цю загрозу ліквідувати. Ще раз хочу попередити, що небезпечні прогулянки. І щоб зберегти себе і своїх рідних, краще не відвідувати пляжі", – розповів Братчук.

Він додав, що ситуація досить тривожна, тому що Росія ще на початку березня розкидала у Чорному морі міни і визнали це.

"Я бачив цифру 420 мін, а деякі експерти вважають, що їх може бути 600. Відповідні запити були проведені і нашими військовими тому питання розмінування акваторії Чорного моря постане вже після нашої перемоги і буде дуже важливим, і можливо до цього знадобиться залучення наших іноземних партнерів. І я вже бачу, що вони таку готовність висловлюють", – наголосив голова ОВА.

Братчук додав, що для розмінування суходолу України знадобиться ві 5 до 10 років. Але він сподівається, що з Чорним морем можливо буде швидше, хоч і міни можуть спливати в найнеочікуваніших місцях.

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