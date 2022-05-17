На одесских пляжах опасно находиться

Об этом рассказал глава Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире совместного вещания, передает 24 канал. Он напомнил, что на пляжах области быть очень небезопасно.

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Я снова могу повторить, что передвижение по пляжам и черноморским побережьям нашей области опасно, потому что есть постоянный риск враждебного морского десанта. И он исчезнет только после нашей победы и окончания войны. Поэтому и заминированы соответствующие участки побережья, и некоторые морские мины стали прибивать к берегу. Я благодарю бдительных граждан, которые это замечают,

– сказал председатель ОВА.

Мины на пляжах Одессы

По его словам, военные также постоянно работают над поиском российских мин и сообщают, когда такое случается.

"Действительно, несколько дней назад две мины прибило к одному пляжу и эту операцию было провести сложно, но благодаря воинам Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины удалось эту угрозу ликвидировать. Еще раз хочу предупредить, что прогулки опасны. И чтобы сохранить себя и своих родных, лучше не посещать пляжи", – рассказал Братчук.

Он добавил, что ситуация достаточно тревожная, потому что Россия еще в начале марта разбросала в Черном море мины и признала это.

"Я видел цифру 420 мин, а некоторые эксперты считают, что их может быть 600. Соответствующие запросы были проведены и нашими военными, поэтому вопрос разминирования акватории Черного моря встанет уже после нашей победы и будет очень важным, и возможно к этому понадобится привлечение наших иностранных партнеров. И я уже вижу, что они такую готовность выражают", – подчеркнул председатель ОВА.

Братчук добавил, что для разминирования суши Украины понадобится от 5 до 10 лет. Но он надеется, что с Черным морем возможно будет быстрее, хотя мины могут всплывать в самых неожиданных местах.

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