Відповідну інформацію повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода. Зокрема він опублікував відповідне фото.

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Росія вивела у Чорне море дві третини підводних човнів

Відомо, що у складі Чорноморського флоту Росії є 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка":

  • Б-261 "Новоросійськ";
  • Б-237 "Ростов-на-Дону";
  • Б-262 "Старий Оскол";
  • Б-265 "Краснодар";
  • Б-268 "Великий Новгород";
  • а також Б-271 "Колпіно".

Таким чином, у морі на даний час (мовиться про 21 травня – 24 канал) перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини. Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя" (найдальший на фото). У березні 2014 року під час окупації Криму російські війська взяли підводний човен штурмом,
– мовиться у повідомленні.


Південна бухта Севастополя з човнами / Фото "Радіо Свобода"

Попередньо відомо, що ці підводні човни Росії несуть крилаті ракети типу "Калібр", якими вже обстрілювали Україну. Кожен човен має 4 ракети.

Коротко про водну техніку країни-окупанта в Чорному морі

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