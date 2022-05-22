Відповідну інформацію повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода. Зокрема він опублікував відповідне фото.

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Росія вивела у Чорне море дві третини підводних човнів

Відомо, що у складі Чорноморського флоту Росії є 6 підводних човнів проєкту "Варшав'янка":

Б-261 "Новоросійськ";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старий Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

а також Б-271 "Колпіно".

Таким чином, у морі на даний час (мовиться про 21 травня – 24 канал) перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини. Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя" (найдальший на фото). У березні 2014 року під час окупації Криму російські війська взяли підводний човен штурмом,

– мовиться у повідомленні.



Південна бухта Севастополя з човнами / Фото "Радіо Свобода"

Попередньо відомо, що ці підводні човни Росії несуть крилаті ракети типу "Калібр", якими вже обстрілювали Україну. Кожен човен має 4 ракети.

Коротко про водну техніку країни-окупанта в Чорному морі

20 травня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник розповів, що у Чорному морі росіяни розмістили два кораблі з крилатими ракетами. Ворожа техніка в акваторії Чорного й Азовського морів ізолює район ведення бойових дій, проводить розвідку і підтримує свої війська на приморському напрямку.

19 травня командування "Південь" пояснило, що у Чорному морі маневрують 2 загони бойових кораблів країни-окупанта, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. Окрім того, на 4 кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет. Тож людей закликали не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу, а переходити в укриття, а також перевіряти інформацію та не дозволяти окупанту маніпулювати.

Варто пригадати, що 13 травня ЗМІ написали, що всі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море. До речі, з акваторії Чорного моря Росія обстрілює ракетами мирні українські міста.

12 травня речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив інформацію, що Збройні Сили України завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Ця техніка є однією з найновіших у російському флоті.

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