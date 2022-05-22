Соответствующую информацию сообщил корреспондент проекта "Радио Свобода". В частности, он опубликовал соответствующее фото.
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Россия вывела в Черное море две трети подлодок
Известно, что в составе Черноморского флота России есть 6 подлодок проекта "Варшавянка":
- Б-261 "Новороссийск";
- Б-237 "Ростов-на-Дону";
- Б-262 "Старый Оскол";
- Б-265 "Краснодар";
- Б-268 "Великий Новгород";
- а также Б-271 "Колпино".
Таким образом, в море в настоящее время (говорится о 21 мая – 24 канал) находятся четыре из шести подлодок, что составляет две трети. У причала также стоит украинская подлодка "Запорожье" (последняя на фото). В марте 2014 года во время оккупации Крыма российские войска взяли подлодку штурмом,
– говорится в сообщении.
Южная бухта Севастополя с лодками / Фото "Радио Свобода"
Предварительно известно, что эти подлодки России несут крылатые ракеты типа "Калибр", которыми уже обстреливали Украину. Каждая лодка имеет 4 ракеты.
Кратко о водной технике страны-оккупантки в Черном море
- 20 мая спикер Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал, что в Черном море россияне разместили два корабля с крылатыми ракетами. Вражеская техника в акватории Черного и Азовского морей изолирует район ведения боевых действий, проводит разведку и поддерживает свои войска на приморском направлении.
- 19 мая командование "Юг" объяснило, что в Черном море маневрируют 2 отряда боевых кораблей страны-оккупанта, которые удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Кроме того, на 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет. Поэтому людей призывали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, а переходить в укрытие, а также проверять информацию и не разрешать оккупанту манипулировать.
- Стоит вспомнить, что 13 мая СМИ написали, что все подлодки Черноморского флота России вышли в море. Кстати, из акватории Черного моря Россия обстреливает ракетами мирные украинские города.
- 12 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил информацию, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров". Эта техника является одной из новейших в русском флоте.
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