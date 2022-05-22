Соответствующую информацию сообщил корреспондент проекта "Радио Свобода". В частности, он опубликовал соответствующее фото.

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Россия вывела в Черное море две трети подлодок

Известно, что в составе Черноморского флота России есть 6 подлодок проекта "Варшавянка":

Б-261 "Новороссийск";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старый Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

а также Б-271 "Колпино".

Таким образом, в море в настоящее время (говорится о 21 мая – 24 канал) находятся четыре из шести подлодок, что составляет две трети. У причала также стоит украинская подлодка "Запорожье" (последняя на фото). В марте 2014 года во время оккупации Крыма российские войска взяли подлодку штурмом,

– говорится в сообщении.



Южная бухта Севастополя с лодками / Фото "Радио Свобода"

Предварительно известно, что эти подлодки России несут крылатые ракеты типа "Калибр", которыми уже обстреливали Украину. Каждая лодка имеет 4 ракеты.

Кратко о водной технике страны-оккупантки в Черном море

20 мая спикер Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал, что в Черном море россияне разместили два корабля с крылатыми ракетами. Вражеская техника в акватории Черного и Азовского морей изолирует район ведения боевых действий, проводит разведку и поддерживает свои войска на приморском направлении.

19 мая командование "Юг" объяснило, что в Черном море маневрируют 2 отряда боевых кораблей страны-оккупанта, которые удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Кроме того, на 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет. Поэтому людей призывали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, а переходить в укрытие, а также проверять информацию и не разрешать оккупанту манипулировать.

Стоит вспомнить, что 13 мая СМИ написали, что все подлодки Черноморского флота России вышли в море. Кстати, из акватории Черного моря Россия обстреливает ракетами мирные украинские города.

12 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил информацию, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров". Эта техника является одной из новейших в русском флоте.

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