Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает 24 канал.

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"Я в очередной раз подчеркиваю, что это поселок Белое Измаильского района Одесской области. Хотя мы говорим об острове Змеиный, но в Одессе называем его не иначе как Змеебаевка – морской филиал Чернобаевки. Даже в России начали признавать свои потери на острове Змеиный", – рассказал Братчук.

Оккупанты узнают о количестве своих убитых

По словам спикера, 19 мая у оккупантов были публикации, что в Севастополе хоронили очередных морских пехотинцев или разведчиков. Он отметил, что это происходит фактически каждый день. То есть, захватчики дают определенную дозированную информацию.

Конечно, россияне узнают, сколько там погибло. Речь идет о десятках. Надеюсь, что со временем Змеиный, как и всю Украину, освободят от рашистов. Россияне рассматривают этот клочок земли как определенный плацдарм,

– объяснил Братчук.

По его словам, все еще есть Черноморский флот. Братчук сказал, что, по его мнению, проблема с блокадой Одесского порта может решиться только в одном самом главном случае – когда исчезнет Черноморский флот России.

"Экипаж "Москвы" ждет и открыл свои объятия. Мир не останется без украинской пшеницы", – добавил Братчук.

Ситуация в Одессе

Отдыхать на пляжах Черного моря небезопасно. Есть угроза высадки российского десанта и мин.

"Мы говорим об этом каждый день. Люди, которые выходят на наши пляжи или даже пытаются купаться в море, идут на смертельный риск. Я бы назвал их, честно говоря, самоубийцами. Мины постоянно прибывают к черноморскому побережью по всей территории Одесской области. Они чрезвычайно опасны", – заявил спикер.

Он поблагодарил специалистов Военно-морских сил, которые обезвреживают эти мины, и повторил, что для людей, пренебрегающих безопасностью, это болезненная и мгновенная смерть.

"Не найдут ни ног, ни рук, ни головы", – добавил спикер.

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