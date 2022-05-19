Согласно информации, украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией смогли за сутки нанести много поражений по позициям противника. В частности, известно о 90 удачных целях.
Важно Враг на Юге не продвигается, но подло применяет элементы гибридной войны: какие именно
Во что попали украинские защитники:
- 2 самоходные артустановки,
- автомобильную и бронированную технику,
- 20 российских военных.
Однако это не окончательные данные, поскольку отмечается, что потери еще уточняются.
Какая ситуация в Черном море
В ОК "Юг" рассказали, что в Черном море продолжают маневрировать 2 отряда боевых кораблей. Именно они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства.
На 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет,
– рассказали в ОК "Юг".
"Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, тщательно проверяйте информацию и не позволяйте врагу манипулировать вашим сознанием", – отметили украинские защитники.
Какая ситуация на Юге: последние новости
- Наши бойцы на Юге страны атаковали 110 позиций врага. Вслед за российским кораблем пошло около 130 военных и 26 единиц техники.
- 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области с акватории Черного моря. По предварительной информации, жертв нет. Таким образом, российские оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру и оказывают психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона.
- За ночь на 17 мая, украинским ракетно-артиллерийским подразделениям там удалось уничтожить по меньшей мере 20 российских оккупантов, технику и вооружение врага.
- Россияне дважды ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман. При этом мост не работает больше двух недель.
- Российские оккупанты заминировали акваторию Черного моря. Точное количество взрывоопасных предметов пока неизвестно, но эксперты считают, что их может быть до 600. Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Также он напомнил, что на пляжах области очень опасно.
- Украинские военные сообщают, что удалось поразить 130 целей врага. Это сделали наши ракетно-артиллерийские подразделения на линии столкновения.
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