Так, за ночь на 17 мая, украинским ракетно-артиллерийским подразделениям там удалось уничтожить по меньшей мере 20 российских оккупантов , технику и вооружение врага. Об этом сообщили в своде оперативного командования "Юг".

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Потери врага на Юге Украины 17 мая

В оперативном командовании рассказали, что украинскому подразделению зенитных ракетных войск удалось сбить российскую крылатую ракету над Николаевщиной. Ее кафиры выпустили из Каспийского направления в сторону западных регионов Украины. Точность и профессионализм наших воинов уничтожила враждебную цель и вместе с тем коварные замыслы противника.

Кроме того, всего за ночь против 17 мая украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями было нанесено более 60 поражений по позициям врага на Юге нашего государства. По предварительным данным, безвозвратные потери российских оккупантов в результате украинского огня составили не менее 20 военных, бронированную технику и минометное вооружение.

Возведение оперативного командования "Юг" по состоянию на 12:00 17 мая: смотрите видео

Общая ситуация на Юге: коротко

Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население на временно оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей. Русские агитируют их согласиться на жизнь в квазиобразовании вроде так называемой "херсонской народной республики" или русской "губернии".

Захватчики внедряют систему пропусков , пытаясь максимально ограничить возможности людей выехать с временно оккупированных территорий. Мощная информационно-психологическая операция россиян призвана подавить сопротивление местного населения, имеющего крепкую проукраинскую позицию.

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В оперативном командовании "Юг" отмечает, что общая ситуация на линии столкновения в регионе их ответственности остается стабильно напряженной . Неспособен вести активные наступательные действия, враг продолжает наносить ракетные обстрелы.

В частности, ночью зафиксировано еще 2 попадания вражеских крылатых ракет в мост через Днестровский лиман. Инфраструктурный объект поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и расходов, однако их проведение невозможно.

Вместе с тем, корабельная группировка врага продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокирует судоходство и угрожает ракетными ударами. Сохраняется высокая вероятность вражеских атак стратегической авиацией.

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