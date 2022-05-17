В Командовании морской пехоты показали видео уничтожение вражеской БМП-3. Такая техника обходится оккупантам в 1 миллион долларов за единицу, так что потеря каждой боевой машины – серьезный удар по военному бюджету России.

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БМП-3 используется в качестве командно-штабной машины. Эту дорогую жестянку подорвали украинские морские пехотинцы из 501 отдельного батальона морской пехоты. Вместе с ними работали Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

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Боевую машину оккупантов "поджарили" с помощью противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Стугна-П". "Стугна" уже неоднократно показывала свою эффективность – как против наземных врагов, так и против летательных аппаратов оккупантов.

Общая стоимость БМП-3 российских боевиков – более 1 миллиона долларов. Одна "Стугна" стоит всего 20 тысяч долларов.