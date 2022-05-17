У Командуванні морської піхоти показали відео знищення ворожої БМП-3. Така техніка обходиться окупантам в 1 мільйон доларів за одиницю, тож втрата кожної бойової машини – серйозний удар по військовому бюджету Росії.

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БМП-3 використовується як командно-штабна машина. Цю дорогу бляшанку підірвали українські морські піхотинці з 501 окремого батальйону морської піхоти. Разом з ними працювали Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Українські захисники знищили чергову БМП окупантів – ще мінус мільйон доларів в бюджету противника: дивіться відео

Бойову машину окупантів "підсмажили" за допомогою протитанкового ракетного комплексу українського виробництва "Стугна-П". "Стугна" вже неодноразово показувала свою ефективність – як проти наземних ворогів, так і проти літальних апаратів окупантів.

Загальна вартість БМП-3 російських бойовиків – понад 1 мільйон доларів. Одна "Стугна" коштує всього 20 тисяч доларів.

Ці гроші можна було б використати на більш корисні справи, однак путінська воєнна машина витрачає їх на зброю, щоб сьогодні вбивати українців. Але наші воїни знають, як ефективно проводити справжню "демілітаризацію" та продовжують знищувати російських фашистів, тим самим наближаючи Перемогу України! Слава морській піхоті України! Слава Україні! – написали в Командуванні морської піхоти.

Втрати ворога станом на 17 травня

особового складу – 27 900 військових;
танків – 1235 одиниць;
бойових броньованих машин – 3009 одиниць;
артилерійських систем – 578 одиниць;
РСЗВ – 198 одиниць;
засоби ППО – 90 одиниць;
літаків – 201 одиниця;
гелікоптерів – 167 одиниць;
автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2109 одиниць;
кораблів / катерів – 13 одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 одиниць;
спеціальної техніки – 43 одиниці;
крилатих ракет – 97 одиниць.

Що втратили росіяни за останню добу

особового складу – 200 осіб;
танків – 7 одиниць;
бойових броньованих машин – 35 одиниць;
артилерійських систем – 1 одиниця;
РСЗВ – 3 одиниці;
засоби ППО – 1 одиниця;
літаків – 1 одиниця;
гелікоптерів – 2 одиниці;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн – 8 одиниць;
спеціальної техніки – 1 одиниця.

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