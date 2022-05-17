Так, за ніч проти 17 травня, українським ракетно-артилерійським підрозділам там вдалось знищити щонайменше 20 російських окупантів, техніку та озброєння ворога. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь".

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Втрати ворога на Півдні України 17 травня

В оперативному командуванні розповіли, що українському підрозділу зенітних ракетних військ вдалось збити російську крилату ракету над Миколаївщиною. Її окупанти випустили з Каспійського напрямку у бік західних регіонів України. Влучність та професійність наших воїнів знищила ворожу ціль й разом з тим підступні задуми противника.

Крім того, загалом за ніч проти 17 травня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами було завдано понад 60 уражень по позиціях ворога на Півдні нашої держави. За попередніми даними, безповоротні втрати російських окупантів унаслідок українського вогню склали щонайменше 20 військових, броньовану техніку та мінометне озброєння.

Зведення оперативного командування "Південь" станом на 12:00 17 травня: дивіться відео

Загальна ситуація на Півдні

Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення на тимчасово окупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей. Росіяни агітують їх погодитись на життя у квазіутворенні на кшталт так званої "херсонської народної республіки" або російської "губернії".

Загарбники впроваджують систему перепусток, намагаючись максимально обмежити можливості людей виїхати з тимчасово окупованих територій. Потужна інформаційно-психологічна операція росіян покликана придушити спротив місцевого населення, яке має міцну проукраїнську позицію.

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В оперативному командуванні "Південь" зазначають, що загальна ситуація на лінії зіткнення у регіоні їхньої відповідальності залишається стабільно напруженою. Неспроможний вести активні наступальні дії, ворог продовжує завдавати ракетних обстрілів.

Зокрема, вночі зафіксовано ще 2 влучання ворожих крилатих ракет у міст через Дністровський лиман. Інфраструктурний об'єкт пошкоджений настільки, що ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу і витрат, втім наразі їх проведення неможливе.

Разом з тим корабельне угруповання ворога продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокує судноплавство та погрожує ракетними ударами. Зберігається висока ймовірність ворожих атак стратегічною авіацією.

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