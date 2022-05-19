Згідно з інформацією, українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією змогли за добу нанести багато уражень по позиціях противника. Зокрема, відомо про 90 вдалих цілей.
Важливо Ворог на Півдні не просувається, але підло застосовує елементи гібридної війни: які саме
У що влучили українські захисники:
- 2 самохідні артустановки,
- автомобільну та броньовану техніку
- 20 російських військових.
Проте це не остаточні дані, адже зазначається, що втрати ще уточнюються.
Яка ситуація в Чорному морі
В ОК "Південь" розповіли, що в Чорному морі продовжують маневрувати 2 загони бойових кораблів. Саме вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.
На 4 кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет,
– розповіли в ОК "Південь".
"Не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, ретельно перевіряйте інформацію та не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю", – зазначили українські захисники.
Яка ситуація на Півдні: останні новини
- Наші бійці на Півдні країни атакували 110 позицій ворога. Слідом за російським кораблем пішло й близько 130 військових та 26 одиниць техніки.
- 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Одещині з акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, жертв немає. Таким чином російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру та чинять психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону.
- За ніч проти 17 травня, українським ракетно-артилерійським підрозділам там вдалось знищити щонайменше 20 російських окупантів, техніку та озброєння ворога.
- Росіяни двічі вгатили ракетами по мосту через Дністровський лиман. При цьому міст не функціонує понад два тижні.
- Російські окупанти замінували акваторію Чорного моря. Точна кількість вибухонебезпечних предметів наразі невідома, але експерти вважають, що їх може бути до 600. Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Також він нагадав, що на пляжах області бути дуже небезпечно.
- Українські військові повідомляють, що вдалось уразити 130 цілей ворога. Це зробили наші ракетно-артилерійські підрозділи на лінії зіткнення.
Дивіться також – обстріл бази відпочинку на Одещині: нові деталі про постраждалих: відео