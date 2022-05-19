Згідно з інформацією, українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією змогли за добу нанести багато уражень по позиціях противника. Зокрема, відомо про 90 вдалих цілей.

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У що влучили українські захисники:

2 самохідні артустановки,

автомобільну та броньовану техніку

20 російських військових.

Проте це не остаточні дані, адже зазначається, що втрати ще уточнюються.

Яка ситуація в Чорному морі

В ОК "Південь" розповіли, що в Чорному морі продовжують маневрувати 2 загони бойових кораблів. Саме вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.

На 4 кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет,

– розповіли в ОК "Південь".

"Не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, ретельно перевіряйте інформацію та не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю", – зазначили українські захисники.

Яка ситуація на Півдні: останні новини

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