Відповідну інформацію оприлюднило оперативне командування "Південь". Зокрема мовиться про ситуацію за добу 17 травня – тобто на 83 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Наші бійці на Півдні атакували понад сотню позицій ворога

Російські окупанти не мають успіхів на лінії зіткнення Миколаївщини та Херсонщини. Там тривають бойові дії, проте вороги не можуть просуватись вперед. Саме тому вони намагаються закріпитись та перейти до оборони.

У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено 110 уражень позицій противника. Внаслідок чого втрати ворога за добу склали 130 рашистів та 26 одиниць техніки,

– повідомило командування.

Російські окупанти на Українській землі втратили:

авіадесантну самохідну артилерійсько-мінометну установу;

3 модернізовані танки Т-72Б3;

10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки.

Окрім того, Збройні Сили України знищили 2 ворожих склади боєприпасів у районі П'ятихатки та Степанівки Херсонської області.

Загроза ракетних ударів та ситуація на Одещині

Корабельне угруповання військово-морських сил ворога в готовності завдати ракетних ударів щонайменше 30 крилатими ракетами,

– повідомило ОК "Південь".

Проте, на щастя, ситуація на Одещині стабільна і контрольована. Зокрема:

сили оборони вжили заходів для забезпечення надійної охорони державного кордону, зокрема і на ділянці з невизнаним Придністров'ям;

провокації у вигляді інформаційних вкидів та імітацій терактів по той бік кордону не мають успіхів та не переконливі.

Попри все, наші бійці напоготові, а людей закликали за сигналом повітряної тривоги діяти впевнено та оперативно, інформацію перевіряти ретельно, а також довіряти тільки офіційним джерелам.

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