Новий ракетний удар по Одещині

У командуванні зазначили, що таким чином російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру та чинять психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону.

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За попередньою інформацією суттєвих руйнувань та постраждалих нема. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару,

– повідомляє ОК "Південь".

Такі удари кваліфікують за статтею порушення законів та звичаїв війни. Українські правоохоронці продовжують збирати докази злочинів Росії.

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