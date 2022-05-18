Новий ракетний удар по Одещині
У командуванні зазначили, що таким чином російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру та чинять психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону.
Читайте також: Вибухи в Дніпрі: в місті успішно спрацювала ППО
За попередньою інформацією суттєвих руйнувань та постраждалих нема. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару,
– повідомляє ОК "Південь".
Такі удари кваліфікують за статтею порушення законів та звичаїв війни. Українські правоохоронці продовжують збирати докази злочинів Росії.
Останні новини Одещини