Деталі про новий удар по Одещині
Зранку ворог влучив у базу відпочинку та приватний будинок. Через це постраждали 4 людей, серед яких дитина.
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Після того росіяни знову спробували атакувати Одещину.
Наші підрозділи протиповітряної оборони вдалося збити ворожу ракету,
– розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Нагадаємо, що з самого ранку 16 травня російські окупанти випустили по регіоні ракети. Для цього вони використали літаки стратегічної авіації. Снаряди влучили у базу відпочинку. 5-річна дівчина зазнала сильних поранень. Її у важкому стані відвезли у лікарню.
На місці події спалахнула пожежа. Площа загоряння склала 70 квадратних метрів. Вогонь оперативно погасили 3 одиниці техніки ДСНС та 7 рятувальників.
Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за порушення законів та звичаїв ведення війни.