Хоробрі захисники України продовжують бити російських окупантів. Наші мужні воїни роблять усе для того, щоб якомога швидше повторити успіх на Харківщині та дійти відігнати рашистів за кордон.

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Знищення ворожих складів

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, ворог продовжує наступальні дії на Східному напрямку, особливо в районі Донецька. На Харківщині ворог зайнятий спробами зупинити просування ЗСУ та вигнання окупантів з України. Біля Тернової ворог намагався йти в атаку, але безрезультатно.

На Ізюмському напрямку, де рашисти зосереджують свої сили та готуються до бою з героями ЗСУ, нашим воїнам вдалося послабити окупантів. Влучним ударом наші захисники знищили ворожий склад з боєприпасами.

Також воїнам ЗСУ вдалося завдати успішної вогневої атаки по польовому складу боєприпасів російських окупантів на Херсонщині. Снаряди ворога палали біля населеного пункту Давидів Брід.

Новини з фронту: коротко про останні події

Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ касетними боєприпасами. Як повідомили у Генеральному штабі, це сталося на Авдіївському напрямку, поблизу населеного пункту Суха Балка.

Наші хоробрі воїни на багатьох напрямках перейшли у контрнаступ. Бійці ССО показали відео, як ліквідовують російських окупантів в напрямку Маріуполя та поволі звільняють від них наші землі.

Посилення своїх підрозділів росіяни проводять на Ізюмському напрямку. На півночі Харківщини наші воїни вже почали відтісняти їх до кордону, тому рашисти хочуть зберегти свої позиції та зупинити просування ЗСУ.

На Луганщині російські окупанти продовжують наступальні дії та важкі обстріли. Під потужним ворожим вогнем опинилися Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Наразі відомо, що внаслідок ворожих обстрілів загинуло як мінімум 10 людей. Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що під контролем України залишилося 10% області.

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