Це сталось біля населеного пункту Суха Балка.
Важливо Росіяни готують підрозділи біля Ізюму до наступу: хочуть стримати ЗСУ від виходу на кордон
Яка ситуація на Донбасі
Ворог продовжує наступати на Сході. Основні зусилля росіяни зосередили на Донецькому напрямку.
- Там окупанти відкривали вогонь з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.
- На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. Біля самого Лиману росіяни не мають успіхів. Проте загарбники намагаються посилити угрупування своїх військ.
- На Сєвєродонецькому напрямку йшли бої біля Борівського. Окупанти зазнали втрат.
- Бойові дії також тривають в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. Біля Гірського росіяни відійшли через втрати.
- Ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, але безуспішно.
- У Маріуполі основні зусилля росіяни кидають на блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Вони продовжують завдавати масовані артилерійські та авіаційні удари.
Що відбувається у 82 день війни
Росіяни й далі обстрілюють ракетами регіони України. Зранку 16 травня вони завдали ракетних ударів по Одеській області – по базі відпочинку. Постраждало троє людей, серед яких – дитина. Крім того, загарбники вчергове обстріляли Миколаїв. Спалахнула пожежа даху меблевого магазину та автомобіля Daewoo Lanos, припаркованого у дворі.
Крім того, ворожа диверсійна група намагалась прорвати кордон Сумщини. Окупанти відкрили вогонь по прикордонній території. Це був відволікаючий маневр, який мав допомогти ДРГ потрапити в Україну.
Натомість ЗСУ сьогодні вдарили по ворожих складах біля Ізюму й на Херсонщині, вдалось знищити багато боєприпасів. До слова, в районі Ізюма росіяни готуються до наступу. Також окупанти намагаються стримувати наступ наших оборонців на півночі від Харкова. Росіяни хочуть перешкодити їх виходу до кордону.
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