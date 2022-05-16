Це сталось біля населеного пункту Суха Балка.

Важливо Росіяни готують підрозділи біля Ізюму до наступу: хочуть стримати ЗСУ від виходу на кордон

Яка ситуація на Донбасі

Ворог продовжує наступати на Сході. Основні зусилля росіяни зосередили на Донецькому напрямку.

Там окупанти відкривали вогонь з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. Біля самого Лиману росіяни не мають успіхів. Проте загарбники намагаються посилити угрупування своїх військ.

На Сєвєродонецькому напрямку йшли бої біля Борівського. Окупанти зазнали втрат.

Бойові дії також тривають в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. Біля Гірського росіяни відійшли через втрати.

Ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, але безуспішно.

У Маріуполі основні зусилля росіяни кидають на блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Вони продовжують завдавати масовані артилерійські та авіаційні удари.

Що відбувається у 82 день війни

Росіяни й далі обстрілюють ракетами регіони України. Зранку 16 травня вони завдали ракетних ударів по Одеській області – по базі відпочинку. Постраждало троє людей, серед яких – дитина. Крім того, загарбники вчергове обстріляли Миколаїв. Спалахнула пожежа даху меблевого магазину та автомобіля Daewoo Lanos, припаркованого у дворі.

Крім того, ворожа диверсійна група намагалась прорвати кордон Сумщини. Окупанти відкрили вогонь по прикордонній території. Це був відволікаючий маневр, який мав допомогти ДРГ потрапити в Україну.

Натомість ЗСУ сьогодні вдарили по ворожих складах біля Ізюму й на Херсонщині, вдалось знищити багато боєприпасів. До слова, в районі Ізюма росіяни готуються до наступу. Також окупанти намагаються стримувати наступ наших оборонців на півночі від Харкова. Росіяни хочуть перешкодити їх виходу до кордону.

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