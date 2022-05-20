Загалом ворожі кораблі в акваторії Чорного й Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку і підтримують свої війська на приморському напрямку. Про це Олександр Мотузняк розповів під час брифінгу 20 травня, повідомляє 24 канал.

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Окрім цього, згідно з даними розвідки, у Чорному морі окупанти підготували до запуску 16 крилатих ракет "Калібр".

Відзначу, що за даними нашої розвідки, станом на сьогодні, у готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває два кораблі із сумарним залпом до 16 крилатих ракет морського базування типу "Калібр",

– повідомив речник Міноборони.

Також він додав, що угруповання Чорноморського флоту Росії продовжує ізолювати й цивільне судноплавство й порти України.

Зауважимо, що росіяни хочуть закріпитися на острові Зміїний, щоб мати ще одну локацію, звідки можна буде атакувати Україну з моря. Але проти цього не лише ЗСУ, але й погода – на морі зараз сильно штормить.

Наразі за стратегічний острів Зміїний йде запекла боротьба. Хоч завдяки українським захисникам та їхнім "Байрактарам" окупанти втрачають на острові особовий склад та судна, все ж загарбники не полишають надії закріпитися.

Наразі окупанти проводять біля острова підйомно-рятувальні роботи, щоб підняти з дна рештки підбитого українцями катера.

Ситуація на фронті:

На Харківщині українські захисники успішно йдуть у контрнаступ, але окупанти намагаються втриматись на зайнятих рубежах. Окрім цього, іноді вони проводять контратаки, щоб відкинути ЗСУ назад.

На Донеччині російські загарбники проводять штурм та наступ, щоб покращити тактичне становище. Щоб зруйнувати українські фортифікаційні споруди вздовж усієї лінії зіткнення, окупанти обстрілюють їх з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації.

Загалом на Донбасі найважча ситуація. Біля Сєвєродонецька окупанти намагаються проводити штурмові дії. Також тривають бої в районі населеного пункту Тошківка.

На Бахмутському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населеного пункту Вискрива, а також біля Володимирівки та Василівки.

Натомість на Авдіївському напрямку вороги наступали біля села Веселе.

ЗСУ мужньо тримають оборону та відбивають атаки ворогів, завдаючи окупантам непоправних втрат. Загалом минулої доби, 19 травня, українські військові відбили 14 атак Росії на Донбасі.

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