В інтерв’ю виданню The Wall Street Journal він наголосив, що Україна має чітко визначені кордони, які були погоджені 1991 року. Крім того, генерал вчергове закликав світ надати ракетні комплекси середньої та великої дальності, адже лише вони здатні пришвидшити контрнаступ.

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Україна боротиметься за відновлення цілісності

У найближчі місяці, за словами генерала Буданова, військові зосередяться на вигнанні Росії з регіонів, які держава-агресорка окупувала у 2014 році, а також на початку повномасштабного наступу у лютому.

Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року,

– сказав Буданов, маючи на увазі рік відновлення незалежності України.

Для контрнаступу потрібні ракетні комплекси, великокаліберна артилерія та ударна авіація

У ході розмови із журналістами начальник ГУР МО України зазначив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної,

– зауважив генерал-майор Буданов.

У четвер 19 травня конгрес США схвалив передачу додаткових 6 мільярдів доларів прямої військової допомоги Україні та 8,8 мільярда доларів економічної допомоги українському уряду. За останні тижні Вашингтон доставив близько 90 гаубиць M777 – першу велику партію важкого озброєння за стандартом Організації Північноатлантичного договору.

Однак адміністрація Байдена поки що не охоче схвалює запити України на інше озброєння, наприклад, реактивну систему залпового вогню Himars. Частково через побоювання, що поставки такої зброї можуть спричинити ескалацію з боку Москви. Буданов вважає страхи Байдена безпідставними.

Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, він серйозно помиляється,

– додав він.

Буданов додав, що після деокупації Києва та деяких районів Північної України, Москва виділила 93 батальйонно-тактичні групи з близько 141 500 військовослужбовцями, щоб зосередитися на захопленні Донбасу.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов наголосив, що Україна пройшла перший етап війни – оборону. Ворог більше не просувається так масовано, як це було раніше. Тепер наші війська готові до наступних фаз боротьби, а саме позиційної війни та контрнаступу.

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