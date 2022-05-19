Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що за доволі короткий час ЗСУ вдалось дуже багато.
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"Ми вибили ворога з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. ЗСУ звільняють поступово Харківщину і також вдається деокуповувати Луганщину. Такі процеси відбуваються щодня, війна сьогодні більше нагадує саме позиційну боротьбу", – пояснює Смірнов.
Але наш контрнаступ через місяць орки відчують дуже добре. Вони зрозуміють що таке ленд-ліз, що означає важке озброєння в наших руках. І тоді вони дуже добре зрозуміють ті відчуття наших хлопців, які сиділи під обстрілами досить довгий час,
– переконує радник міністра внутрішніх справ України.
Як окупанти відмовляються помирати на війні проти України
- Ще 26 лютого повідомляли про масове дезертирство у ворожій армії. Деякі солдати відмовлялись виконувати злочинні вказівки командування Кремля, тож російська влада пустила чутки про смертну кару, щоб залякати військовослужбовців.
- Цікаво, що тепер так звана Рада безпеки Росії ініціювала питання щодо зняття мораторію на смертну кару в країні.
- На початку березня СБУ повідомила, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна. Так росіяни зірвали операцію наступу на Одесу.
- Журналіст Роман Цимбалюк також іноді розповідає про те, що відбувається у російських військових частинах. Найгучніший випадок стався, коли одна з рот 21 окремої мотострілецької бригади в цілому складі відмовилася їхати на територію України, враховуючи командувача.
- ГУР МО України нещодавно повідомило, що кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку російської армії відкрито відмовилися брати участь у війні в Україні й навіть висунули вимогу до керівництва повернути їх у місця постійної дислокації.
- Тим часом російські командири всіма способами намагаються приховати факти непокори своїх військових.
- Росія намагається "відхреститись" від відповідальності за власні воєнні злочини. Окупанти розуміють, що вони не зможуть досягти успіху військовим шляхом, а тому намагаються втекти від наслідків. Таку інформацію повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що росіяни намагаються переконати Захід, що Україна "сама напала на себе".
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