Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що за доволі короткий час ЗСУ вдалось дуже багато.

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"Ми вибили ворога з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. ЗСУ звільняють поступово Харківщину і також вдається деокуповувати Луганщину. Такі процеси відбуваються щодня, війна сьогодні більше нагадує саме позиційну боротьбу", – пояснює Смірнов.

Але наш контрнаступ через місяць орки відчують дуже добре. Вони зрозуміють що таке ленд-ліз, що означає важке озброєння в наших руках. І тоді вони дуже добре зрозуміють ті відчуття наших хлопців, які сиділи під обстрілами досить довгий час,

– переконує радник міністра внутрішніх справ України.

Як окупанти відмовляються помирати на війні проти України

Ще 26 лютого повідомляли про масове дезертирство у ворожій армії. Деякі солдати відмовлялись виконувати злочинні вказівки командування Кремля, тож російська влада пустила чутки про смертну кару, щоб залякати військовослужбовців.

Цікаво, що тепер так звана Рада безпеки Росії ініціювала питання щодо зняття мораторію на смертну кару в країні.

На початку березня СБУ повідомила, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна. Так росіяни зірвали операцію наступу на Одесу.

Журналіст Роман Цимбалюк також іноді розповідає про те, що відбувається у російських військових частинах. Найгучніший випадок стався, коли одна з рот 21 окремої мотострілецької бригади в цілому складі відмовилася їхати на територію України, враховуючи командувача.

ГУР МО України нещодавно повідомило, що кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку російської армії відкрито відмовилися брати участь у війні в Україні й навіть висунули вимогу до керівництва повернути їх у місця постійної дислокації.

Тим часом російські командири всіма способами намагаються приховати факти непокори своїх військових.

Росія намагається "відхреститись" від відповідальності за власні воєнні злочини. Окупанти розуміють, що вони не зможуть досягти успіху військовим шляхом, а тому намагаються втекти від наслідків. Таку інформацію повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що росіяни намагаються переконати Захід, що Україна "сама напала на себе".

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