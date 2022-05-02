Рота на чолі з військовослужбовцем відмовилась воювати
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк, наголосивши, що воювати відмовляються не лише звичайні військовослужбовці, а й командування.
Увага 200 добровольців з кожного округу: Росія активізує кампанію з набору нового "гарматного м'яса"
Військовослужбовці Росії продовжують відмовлятися від участі у "спеціальній військовій операції" в Україні.
Зокрема, одна з рот 21 окремої мотострілкової бригади (в/ч 12128, Тоцьке-2, Оренбурзька обл. ) в цілому, в тому числі командувач, відмовився їхати на територію України,
– повідомив Роман Цимбалюк.
Російська армія має проблеми з особовим складом
В Росії триває кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. При цьому перед кожним федеральним округом, крім Москви, поставили план – по 200 людей в армію щотижня.
Розвідка Великої Британії звітувала, що Росія залучила аж 65% своїх наземних збройних сил. Водночас ЗСУ вже ліквідували їх велику частину. Для того, щоб відновитись, російській армії потрібні будуть роки.
Так, приблизно 60 – 70% підрозділів десанту, морської піхоти і спецвійськ Росії, які беруть участь у війні, вже не є боєздатними.
Також у Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що 9 травня Володимир Путін оголосить загальну мобілізацію. Очільник Кремля може це зробити начебто для війни з "нацистами".
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