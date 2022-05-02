Рота во главе с военнослужащим отказалась воевать

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк, отметив, что воевать отказываются не только обычные военнослужащие, но и командование.

Внимание 200 добровольцев по каждому округу: Россия активизирует кампанию по набору нового "пушечного мяса"

Военнослужащие России продолжают отказываться от участия в "специальной военной операции" в Украине.

В частности, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в целом, в том числе командующий, отказался ехать на территорию Украины,

– сообщил Роман Цымбалюк.

У российской армии проблемы с личным составом

В России продолжается кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. При этом перед каждым федеральным округом, кроме Москвы, был поставлен план – по 200 человек в армию еженедельно.

По данным ГУР, Россия уже использовала не менее 95% подготовленных батальонно-тактических групп, "и этого все равно оказалось недостаточно для достижения "успеха" в войне с Украиной".

По состоянию на 2 мая потери врага составляют 23,8 тысячи солдат. За последние сутки добавились еще 300 ликвидированных российских захватчиков.

По данным разведки Великобритании, Россия привлекла 65% своих наземных вооруженных сил. Но украинские воины уже ликвидировали большую часть. Для того чтобы восстановиться, российской армии потребуются годы.

Приблизительно 60 – 70% подразделений десанта, морской пехоты и спецвойск России, участвующих в войне, уже не боеспособны.

Так, Бен Уоллес – министр обороны Великобритании – предположил, что 9 мая Владимир Путин объявит общую мобилизацию. Глава Кремля может это сделать якобы для войны с "нацистами".

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