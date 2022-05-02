Рота во главе с военнослужащим отказалась воевать
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк, отметив, что воевать отказываются не только обычные военнослужащие, но и командование.
Внимание 200 добровольцев по каждому округу: Россия активизирует кампанию по набору нового "пушечного мяса"
Военнослужащие России продолжают отказываться от участия в "специальной военной операции" в Украине.
В частности, одна из рот 21 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в целом, в том числе командующий, отказался ехать на территорию Украины,
– сообщил Роман Цымбалюк.
У российской армии проблемы с личным составом
В России продолжается кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. При этом перед каждым федеральным округом, кроме Москвы, был поставлен план – по 200 человек в армию еженедельно.
По состоянию на 2 мая потери врага составляют 23,8 тысячи солдат. За последние сутки добавились еще 300 ликвидированных российских захватчиков.
По данным разведки Великобритании, Россия привлекла 65% своих наземных вооруженных сил. Но украинские воины уже ликвидировали большую часть. Для того чтобы восстановиться, российской армии потребуются годы.
Приблизительно 60 – 70% подразделений десанта, морской пехоты и спецвойск России, участвующих в войне, уже не боеспособны.
Так, Бен Уоллес – министр обороны Великобритании – предположил, что 9 мая Владимир Путин объявит общую мобилизацию. Глава Кремля может это сделать якобы для войны с "нацистами".
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