Свежими данными поделились в Генеральном штабе ВСУ.
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Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 23 800, то есть +300 человек ликвидировано;
- танков – 1048 (+22) единиц;
- боевых бронированных машин – 2519 (+48) единиц;
- артиллерийских систем – 459 (+8) единиц;
- РСЗО – 152 (+1) единицы;
- средств ПВО – 80 единиц;
- самолетов – 194 (+2) единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники – 1824 (+28) единицы;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) единиц;
- специальной техники – 38 (+6) единиц;
- крылатые ракеты – 84 единицы.