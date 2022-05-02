Свежими данными поделились в Генеральном штабе ВСУ.

К теме Некоторые элитные подразделения России очень истощены – на восстановление нужны годы, – разведка Британии

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23 800, то есть +300 человек ликвидировано;
  • танков – 1048 (+22) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2519 (+48) единиц;
  • артиллерийских систем – 459 (+8) единиц;
  • РСЗО – 152 (+1) единицы;
  • средств ПВО – 80 единиц;
  • самолетов – 194 (+2) единицы;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники – 1824 (+28) единицы;
  • кораблей/катеров – 8 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) единиц;
  • специальной техники – 38 (+6) единиц;
  • крылатые ракеты – 84 единицы.