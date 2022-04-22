Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что Россия начала стрелять по Украине ракетами, полученными от нас в результате Будапештского меморандума. Это одновременно демонстрирует всю несуразность подобных договоров и дает сигнал о состоянии дел в армии оккупантов.

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Россияне потеряют боеспособность

По словам Арестовича, от четверти до половины запущенных по Украине ракет наше ПВО ликвидирует. Кроме малой эффективности использование этих ракет сильно сказывается на самих россиянах.

Это как с танками: мы сожгли около 800 танков и 240 захватили. А производить они могли 60 в год при наличии комплектующих. Я предупреждал – начиная войну против Украины, Россия потеряет боеспособность на 5 – 10 – 15 лет,

– заявил Арестович.

Также он добавил, что наличие ядерного оружия – плохой аргумент, ведь в случае нападения на Россию агрессору не останется ничего как бить ядерным оружием по своей территории.

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